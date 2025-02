Calciomercato, i 10 colpi da aspettarsi nelle ultime 48 ore

Noah Okafor

Lo svizzero aveva già salutato il Milan in direzione Lipsia. In Germania però le cose non sono andate bene e, dopo le visite mediche, il club della Red Bull ha fatto naufragare l'affare. Al Milan però posto per l'attaccante non c'è e quindi, nelle ore che mancano allo stop alle trattative, ci sarà ancora movimento intorno a lui. I rossoneri poi devono fare spazio, sia in campo, che nelle liste, e hanno identificato proprio in Okafor l'uomo da sacrificare sull'altare del mercato. Ceduto - ma alla fine non ceduto - in prestito oneroso con diritto di riscatto a 25 milioni di euro, dopo il Lipsia, a lui si sono interessati il West Ham in Premier League e qualche club di Bundesliga.