Calciomercato, tutte le date di chiusura nel mondo

Laprende il via sabato 17 agosto con i primi anticipi, Genoa-Inter e Parma-Fiorentina, nel frattempo è già partito il calciomercato.La sessione estiva si è aperta il, in Italia come nella maggior parte dei campionati europei, e nel nostro Paese. Una data leggermente anticipata rispetto agli anni passati, quando la scadenza veniva fissata ai primi giorni di settembre, ma che comporterà comunque la- In Italia il mercato il 30 agosto, ma nel resto del mondo? La discrepanza sarà di pochi giorni nella maggior parte dei casi, ma alcuni Paesi andranno metteranno la parola fine alla finestra estiva più tardi rispetto agli altri: è il caso della Turchia, i cui club potranno ingaggiare giocatori fino al 13 settembre, e dell'Arabia Saudita, che parte più tardi ma chiude i battenti solo i 6 ottobre.

Ecco tutte le date di chiusura del mercato nei principali campionati.