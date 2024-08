Juventus, Chiesa al Liverpool genera scetticismo: c'è un dato clamoroso. E deve intervenire Slot

Federicoè un nuovo giocatore del. Dopo un’estate ai margini del progetto della, l’esterno è volato in Inghilterra per la sua nuova avventura ad. L’arrivo dell’exha diviso l’opinione pubblica tra quanti vedono in lui un perfetto sostituto die chi invece l’ha accolto con. Molto nutrita la fazione degli anti Chiesa: il loro cavallo di battaglia sono gli infortuni che ne hanno frenato la carriera. La stessa Sky Sports ha postato una grafica in cui si registra come dal 2021/2022 Chiesa sia stato

A sua difesa, è intervenuto Arne, neo allenatore del Liverpool, che in conferenza stampa ha chiarito cosa si aspetta da lui. "Può aiutarci nel breve termine. Siamo contenti dei calciatori che abbiamo ingaggiato, ho detto molte volte che è difficile per noi rendere la squadra ancora più forte perché già così siamo molto forti. Sono entusiasta di lui. Lavora molto duramente dentro e fuori dal campo per cercare di ottenere il meglio da se stesso e poi segna gol, è molto aggressivo senza palla, è in grado di giocare in tante posizioni: a sinistra, a destra e forse al centro.all'inizio perché non si è allenato con la squadra nelle ultime due settimane, ma prima lo ha fatto. Ancora non ha giocato molti minuti di gioco ma abbiamo uno staff molto performante, quindi lo faremo crescere nel modo giusto e poi speriamo di poter vedere la sua qualità nel prossimo futuro".

E a chi gli chiedeva se in Inghilterra stessero esagerando sul, ha risposto: “Beh non sarebbe la prima volta!. Infortuni minori come tutti gli altri giocatori forse. Abbiamo molta fiducia nel nostro staff di prestazioni e la cosa positiva è che non è l'unica ala che abbiamo: è un giocatore, ne abbiamo 4 in quel ruolo. Se non sarà disponibile in certi momenti, e vale per tutti, allora ce ne saranno altri tra cui scegliere. Si allenerà con noi oggi, ma è più probabile che non sia convocato".