Calhanoglu: "Il derby col Milan ci ha fatto male, dobbiamo tornare a essere l'Inter di sempre"

Getty Images

a Inter TV: ". Questa settimana abbiamo lavorato bene, con cattiveria perché sappiamo la nostra forza. Certo, sappiamo anche che qui a Udine non sarà facile, ma abbiamo buone sensazioni perché abbiamo lavorato molto bene questa settimana".OGGI COSA SERVIRA'? - "Io voglio dare il massimo oggi, perché adesso è arrivato il momento di tornare ad essere quello che eravamo l’anno scorso o negli scorsi anni. Credo che anche i miei compagni siano carichi".

CHE TIPO DI AVVERSARIO L'UDINESE? - "Loro hanno un altro allenatore, tedesco che conosco dalla Bundesliga. Non so, vediamo oggi in campo come saranno. Magari cambieranno qualcosa, ma io mi concentro sul nostro lavoro".