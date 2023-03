Le preoccupazioni dell'Inter per Hakan Calhanoglu si sono concretizzate. Il centrocampista turco si era fermato per un problema alla coscia nel corso della partita giocata e persa dalla sua Turchia contro la Croazia. Questa mattina il centrocampista si è sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno confermato la presenza di una lesione che, inevitabilmente, lo metto ai box per non meno di una settimana e quindi out per la partita contro la Fiorentina, in fortissimo rischio per la gara di Coppa Italia contro la Juventus e a rischio anche per le due successive contro Salernitana e andata dei quarti di Champions contro il Benfica.



IL COMUNICATO - Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.