Calhanoglu: "Mai pensato di andare via dall'Inter. Sono interista, il mio cuore è nerazzurro"

2 ore fa

Forte delusione per Hakan Calhanoglu, regista, leader e capitano della Turchia che ieri è stata sconfitta dall'Olanda, con gli Oranje approdati alla semifinale di Euro 2024, dove nella giornata del 10 luglio affronteranno l'Inghilterra. Rimane, per gli uomini di Vincenzo Montella, la grande consapevolezza di aver disputato un ottimo Europeo.



Ora Calhanoglu si tufferà nuovamente nella sua avventura all'Inter, pronto per una nuova stagione, Il centrocampista ha ribadito, a Sportitalia, la sua voglia di continuare in nerazzurro nonostante in questo avvio di mercato sia stato accostato a un possibile trasferimento: "Non ho mai pensato di andare via. Sono orgoglioso di essere una parte della famiglia interista. Sono interista, il mio cuore è nerazzurro e si continua".