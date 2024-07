Il Bayern Monaco dimentica Calhanoglu: vicino Palhinha

Getty Images

resta all'. Nienteper il centrocampista turco, che nonostante le lusinghe del club bavarese ha deciso di rimanere a Milano.- ha spiegato lo stesso giocatore classe 1994 -. La mia famiglia e io stiamo molto bene a Milano, mia figlia va a scuola li e stiamo costruendo tutto lì. Questo è il vero motivo per cui non è mai stata in discussione una mia partenza o cessione".E il Bayern? I tedeschi si sono già lasciati alle spalle la delusione per il mancato arrivo di Calhanoglu e si regalano un altro colpo di mercato.

- Come riferito da Sky Sports UK, il Bayern Monaco ha raggiunto l'accordo con ilper, centrocampista classe portoghese classe 1995.Si tratterà di una cessione record per i Cottagers: stando alle indiscrezioni, l'intesa è stata trovata sulla base di 47,4 milioni di sterline, al cambio circa- Il secondo tentativo dunque è quello buono. Già lo scorso gennaio infatti il Bayern era andato vicinissimo ad assicurarsi Palhinha, ma all'ultimo l'affare era saltato poiché il Fulham non era riuscito a ingaggiare il suo sostituto. Un matrimonio solo rimandato, il portoghese è pronto a trasferirsi a Monaco di Baviera.