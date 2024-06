Calhanoglu offre a Oaktree una grande chance: dimostrare agli interisti la solidità del progetto sportivo

AFP via Getty Images

È giunto il momento che tutti i tifosi stavano aspettando, adessorealmente e può farlo scegliendo il destino di. Il Bayern si è fatto sentire e corteggia il centrocampista, il turco giura amore eterno ai nerazzurri, a patto che gli si adegui e allunghi di un anno il contratto appena rinnovato. E allora è normale riflettere, trovare la soluzione giusta per tutti, anche se poi è solo uno l’aspetto che tranquillizzerà o tormenterà la piazza:

La nomina disono serviti come presentazione e hanno dato la sensazione che sulla sponda nerazzurra del naviglio si potesse lavorare diversamente rispetto a quella rossonera, ma attenzione allo sviluppo della vicenda Calhanoglu perché molto racconterà del modo a procedere. Come ogni altro suo compagno di squadra,, questo è normale quanto inevitabile, così come è inevitabile una cessione quando un grande club si accorda con uno dei tuoi calciatori,

La prima cosa da dire è cheCosì come è condivisibile la posizione interlocutoria della dirigenza, in attesa che arrivi una proposta ufficiale dalla Germania. La vera domanda a questo punto è solo una:

l’Inter non ha messo in vendita il calciatore e se è il Bayern a volerlo, si può e si deve forzare sul prezzo. Calhanoglu è probabilmente uno dei tre insostituibili di tutta la formazione, cederlo sarebbe un brutto segnale. Cederlo a una cifra tra i trenta e in quaranta milioni, significherebbe probabilmente mettere nelle mani della dirigenza una somma inadeguata per l’eventuale ricerca di un rinforzo all’altezza.

Dalla Germania si vocifera che l’offerta che il Bayern ha in mente di presentare all’Inter sarebbe. Una buona cifra se associata all’età del calciatore, ma pessima se legata ad altri aspetti fondamentali, ovvero:Diverso, invece, sarebbe imporre la propria legge.. Vendere Calhanoglu tra i trenta e i quaranta milioni, invece, significherebbe approfittare della prima occasione per disfarsi di un trentenne, a prescindere da chi possa arrivare al suo posto. Significherebbe ragionare da fondo, mettere i ricavi prima del progetto sportivo.