Come giocherebbe l'Inter senza Calhanoglu

AFP via Getty Images

Una pedina fondamentale. Il capolavoro di, capace di trasformarlo in un regista perfetto in grado di unire chilometri macinati e palloni recuperati a quella qualità che è da sempre la sua peculiarità chiave. Lo spettroaleggia sue in casaè emersa inevitabilmente un po’ di apprensione. I nerazzurri potrebbero perdere, infatti, un uomo fondamentale della rosa. Uno scenario che appariva quasi utopico fino a pochi giorni fa, prima delle mosse del club bavarese, che vorrebbe strappare alla società meneghina uno dei migliori centrocampisti al mondo.

In attesa di offerte ufficiali non ancora pervenute in viale della Liberazione da Monaco, l’ha fissato il prezzo., una cifra considerata adeguata per lasciar partire un calciatore fondamentale ma che quest’anno ha spento 30 candeline. Valutazioni inevitabili e uno dei vari fattori da considerare per ponderare la scelta finale.Il club nerazzurro, però, deve cautelarsi e studiare le contromosse in caso di addio di Calhanoglu. Il centrocampista turco si è confermato nell’ultima stagione insostituibile per la formazione nerazzurra di Inzaghi, che ha affidato a lui le chiavi del centrocampo. Una scelta che si è rivelata azzeccata, con la squadra di Inzaghi che ha trionfato in Serie A portando a casa lo. Risultati ottenuti anche grazie all'apporto di Hakan Calhanoglu, che ha alzato il livello delle prestazioni e ha contribuito notevolmente alla conquista dei trofei dei nerazzurri sotto la guida dell'allenatore piacentino.