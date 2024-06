Calhanoglu resta all’Inter e la Curva Nord gli scrive: “C’è chi sceglie i soldi, chi l’amore e i colori”

Sono stati giorni concitati in casa: in viale della Liberazione non si è parlato d’altro che della corte delReduce dalla migliore stagione in carriera, il turco ha attirato su di sé le mire dei bavaresi che, come ha riportato la Bild, hanno fatto più di un pensierino per il regista di SimoneSono suonati gli allarmi per i tifosi nerazzurri che vedono nell’exun idolo e un giocatore imprescindibile: anche grazie alle sue reti, ai suoi tackle e ai suoi lanci è arrivato il. A spegnere le voci però ci ha pensato lui stesso con un post suin cui si è detto felice all’Inter e pronto a vincere tanti altri trofei con questa maglia.

Un gesto, una scelta che non è passata inosservata. Il tifo organizzato dell’Inter infatti ha reso onore al turco, impegnato in questi giorni con la propria nazionale agli Europei. Attraverso una storia sui social, ilsi è rivolto così a Calhanoglu: “Sapevo che persona fossi e ne ho avuto la conferma.I fatti vengono sempre prima delle parole. Ora che sei con noi, la rete gonfierai., si legge.