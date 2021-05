"Il mio futuro non dipende dalla Champions".. Quella del Gewiss Stadium potrebbe essere l'ultima partita con il Diavolo per il centrocampista turco, abbiamo raccontato di come le possibilità di una separazione alla scadenza del contratto esistano e di come la Juventus, in lotta con il Milan per la Champions, abbia già messo sul piatto un'offerta allettante . Ma al di là delle questioni contrattuali ci sono quelle di campo, che vedono l'ex Bayer Leverkusen come il principale leader tecnico offensivo a disposizione di Pioli in assenza di. Il gioco, specie negli ultimi 20 metri, passa inevitabilmente dai piedi e dalle giocate di Calhanoglu, il Milan si accende con le invenzioni del suo numero 10, che però nel momento chiave ha deluso.- Dimenticatevi i 4 gol e i 10 assist realizzati finora in stagione, dimenticatevi gli oltre 3 passaggi-chiave effettuati a partita, i 2,3 cross di media e le cifre relative ai chilometri percorsi al servizio della squadra e ai palloni recuperati o intercettati. Contro il, nella partita che poteva regalare l'aritmetica certezza di partecipazione alla Champions, non si è visto nulla di tutto questo.Per un trequartista, un rifinitore, sono dati horror e che inevitabilmente compromettono le possibilità offensive dell'intera squadra.- Senza Ibra, il Milan ha bisogno di ben altro contributo da parte di Calhanoglu, che con l'Atalanta e Bergamo ha un feeling particolare. L'anno scorso segnò su punizione per l'1-1 con la squadra di Gasperini nel ritorno a San Siro,. 16 febbraio 2019, il Diavolo passa 3-1 in rimonta a Bergamo e il turco è prtagonista assoluto nella ripresa: dopo il pareggio di Piatek allo scadere del primo tempo,. A distanza di oltre due anni, il Milan ha bisogno di quel giocatore e di quel rendimento per centrare l'impresa e conquistare una Champions League che rischia di sgusciare via dalle mani dopo una stagione in controllo e il match point fallito a San Siro. La decisione definitiva sul futuro può aspettare, le ambizioni europee no: per l'ultima della stagione, a Pioli e al Diavolo serve il vero Calhanoglu.@Albri_Fede90