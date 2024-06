Camarda, gol da favola nella finale dell'Europeo Under 17! VIDEO

Francesco Camarda scores for Italy U17 vs Portugal U17 to make it 2-0pic.twitter.com/5TsDzU8WSo — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) June 5, 2024

, regalando all’Italia la rete del momentaneo 2-0 nella finale col Portogallo. Un’autentica prodezza quella del numero 9 azzurro che, dopo aver ricevuto il perfetto suggerimento in profondità del terzino della Roma Christian Cama, brucia sullo scatto un primo avversario, poi ne salta un secondo con un dribbling a rientrare ed infine supera il portiere con un destro che si insacca all’altezza del primo palo.in questa edizione degli Europei Under 17 e del suo: dopo aver saltato per squalifica l’esordio nella fase a gironi contro la Polonia, ha illuminato subito la scena nel successivo impegno contro la Slovacchia con un sinistro ad incrociare da favola e si è ripetuto nella terza partita contro la Svezia.