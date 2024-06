Italia, Spalletti: "Fiduciosi di recuperare Barella per l'Albania, piccolo problema per Meret"

Il ct della Nazionaleha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole disputata oggi a Coverciano contro la formazione Under 20, vinta per 3-1 dagli Azzurri. Buone indicazioni a meno di 24 ore di distanza dallo scialbo 0-0 di Bologna contro la Turchia, da parte di quei calciatori che sono stati meno coinvolti al “Dall’Ara”, ma anche l’occasione perdei suoi. Domani infatti sarà il momento di annunciare la lista definitiva dei 26 convocati per Euro 2024.- Grande attenzione a quelle di, che ha saltato precauzionalmente il primo dei due test amichevoli in vista degli Europei per un affaticamento muscolare: "Poi però bisogna vedere lo sviluppo perché c'è da ricominciare a correre e c'è da fare un po' di cose. Le liste le danno tutti il 7, perché me le volete far dare il 5? Se poi succede qualcosa bisogna che torni indietro con le valutazioni. Per esempio, ma va un po' valutato. Domani si sa meglio l'entità dell'infortunio"., attualmente in ballottaggio per giocarsi il posto di vice Jorginho da regista: "Possibilità di chiamare entrambi viste le condizioni di Barella? Mi sembra difficile perché poi bisogna lasciarsele le scappatoie da altre parti. Penso sia difficile, ma sono tutte valutazioni che voglio fare con calma dopo aver visto la gara di oggi".- Su Folorunsho: "I calci piazzati sono un fattore nella competizione, risolvono molte partite per cui averne un po' più fisico può aiutare. E poi è abituato a giocare là, a rincorrere sulla fascia. Lui è un incursore a tutti gli effetti, abituato ad avere l'avversario sul groppone ed è lì che regge botta".- Infine Luciano Spalletti ha rilasciatocome nuovo allenatore del Napoli: "Mi farebbe piacere rivedere il Napoli in alto, io sono cittadino napoletano, faccio già molte cose da scugnizzo, state attenti".