Tra i più in forma dell’ultimo periodo dell’Inter c’è sicuramente Antonio Candreva. L’esterno a SportMediaset ha parlato del momento dei nerazzurri e ha svelato un retroscena di mercato sulla scorsa estate: “Dovevo andare via, ma poi ho deciso di restare. Il Monaco era una opportunità, ma non l'ho presa in considerazione perché voglio e devo ancora dimostrare tanto qui. Sono in una squadra fortissima, non c'è niente di meglio che l’Inter. Voglio lasciare un ricordo importante. Non aver realizzato neanche un gol l’anno scorso un po’ mi è pesato, spero che Bologna sia un punto di partenza. Sappiamo di essere forti, siamo consapevoli delle nostre forze, ma in campo non ci regala niente nessuno. Dobbiamo approcciare le partite nel modo giusto”.