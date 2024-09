Candreva può tornare in Serie A: incontro con il Torino, i dettagli

Getty Images

non ha alcuna intenzione di fermarsi e a 37 anni ha un obiettivo chiaro:, i contatti sono partiti e c'è chi è intrigato dall'idea di dargli una nuova chance.Esterno destro ma anche trequartista all'occorrenza, Candreva ha dimostrato la scorsa stagione di essere ancora fisicamente integro e brillante, con numeri di tutto rispetto:in una squadra retrocessa con ampio anticipo, la, può dunque essere ancora tesserato dai club del massimo campionato ed essere inserito nella lista per la Serie A, nonostante il calciomercato sia chiuso. E c'è chi ci sta pensando.

- Secondo quanto riferito da Tuttosport,negli scorsi giorni: il suo agente,, ha incontratoVagnati, che ora riflette consulla possibilità di ingaggiarlo. L'esterno potrebbe diventare una risorsa importante per i granata, un rifornimento per le punte - soprattutto per- sia con cross dalla fascia sia sfruttando la sua abilità sui calci piazzati.- Il Toro riflette sulla possibilità di affondare il colpo e i contorni economici dell'affare sarebbero già delineati: i granata metterebbero sul piatto, anche se la cifra andrebbe definita in gran parte attraverso bonus legati a presenze, gol, assist e piazzamento finale della squadra. Nella scorsa stagione alla Salernitana Candreva aveva un ingaggio netto di 850mila euro annuali.

- Candreva si offre e il Torino ci pensa, ma il club piemontese non è l'unico a considerare questa opzione. Anche altre quattro squadre di Serie A stanno valutando con estrema attenzione questa situazione e potrebbero rapidamente approfondire il discorso:. La prossima settimana potrebbe già diventare importante per avere novità sul futuro di Candreva.