Parma, ag. Man: "Mi ha chiamato Mourinho..."

, parla del suo assistito, esterno d'attacco del: "Man ha rinnovato per la sua tranquillità e l'allenatore Pecchia, che l'ha portato al suo apice - spiega l'agente, come riporta il sito turco Fanatik -. Dopo aver firmato, Man è felice e sereno: quando gli dai la palla sulla fascia, non hai paura che la perda"., che coinvolge, insieme e Man, un altro giocatore del Parma, Valentin Mihaila, e...: "e mi ha detto: 'Hai visto Giovanni, cosa significa la Serie A? Il futuro è loro'. Hanno solo bisogno che Dio li mantenga in salute".

In questo avvio di stagione, Man, rumeno classe 1998, ha giocato 4 partite fra Serie e Coppa Italia, segnando 2 gol. Per Mihaila, attaccante rumeno classe 2000, 4 gare e nessun gol.