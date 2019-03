L'eliminazione dalla Champions League subita contro l'Ajax che ha chiuso una settimana terribile in casa Real Madrid in cui sono arrivate anche le due sconfitte contro il Barcellona che hanno estromesso le Merengues sia dalla Coppa del Re che dalla corsa al titolo in Liga rischia di lasciare strascichi preoccupanti. A tenere banco è principalmente il futuro della panchina oggi occupata da Santiago Solari e che, dopo l'addio a Lopetegui ormai lo scorso ottobre, potrebbe vedere un nuovo e secondo esonero prima della fine della stagione.



LOPETEGUI IN TRIBUNALE - In particolare, la scelta di inizio stagione di strappare alla nazionale spagnola il ct Julen Lopetegui (compromettendo anche il percorso della Spagna ai Mondiali di Russia) si sta rivelando un fallimento su tutta la linea. Prima il flop in campo con il conseguente esonero e ora le aule dei tribunali civili. Sì perché l'ex allenatore, come riportato da Radio Onda Cero ha infatti citato in giudizio il patron Florentino Perez e il club chiedendo 28 milioni di euro di danni in seguito al suo licenziamento. Di fatto Lopetegui sta provando, in tribunale a farsi pagare dal Real l'intero importo dei 3 anni del suo contratto firmato in estate. PEREZ PREGA ZIDANE - Una causa che agita ancor di più il patron Florentino Perez che è ora alle prese con la difficile decisione sulla conferma o meno anche di Santiago Solari. Nella testa del patron dei Blancos c'è ad oggi un solo nome, già libero sulla piazza ed è quello del grande ex Zinedine Zidane. I quotidiani in Spagna, da As a Marca, confermano che Perez nella serata post-Ajax abbia contattato l'allenatore che questa estate scelse di dimettersi dal club pregandolo di tornare in panchina subito. Nessuna risposta, almeno per ora, con Zidane che resta un candidato forte anche in vista della prossima estate. A prescindere dall'esonero o meno di Solari, il Real Madrid vivrà durante la prossima estate un'autentica rivoluzione.