Caos in Serie B: il Lecco neopromosso è molto vicino all'esclusione, mentre c'è ancora speranza per la Reggina. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione iscrizioni al campionato cadetto, che rischia di cambiare drasticamente nelle prossime ore.



LECCO - Il club lombardo, che dopo la vittoria sul Foggia ai playoff ha ritrovato la B dopo 50 anni, rischia di perdere la promozione per la questione stadio. Solo stamattina infatti la società invierà la PEC della prefettura di Padova (unica scelta percorribile come sede alternativa), ma è fuori tempo massimo: il Lecco farà ricorso puntando sul merito sportivo, sperando che gli venga riconosciuto, sostenendo peraltro che i playoff sono cominciati 10 giorni dopo e quindi il tempo per trovare una sede alternativa era troppo esiguo. Tuttavia, il termine è perentorio e quindi crescono le possibilità di ripescaggio per il Brescia.



REGGINA - Spera invece ancora il club calabrese. Nella notte sono arrivati i bonifici degli stipendi ai giocatori, ora però bisogna accertare che siano stati pagati i contributi Inps e Irpef più il saldo del piano di ristrutturazione. Sul portale della Figc, alle 22 di martedì 20 giugno (scadenza per l'iscrizione), non risultavano versati i bonifici degli ultimi tre mesi ai calciatori (quasi 4 milioni) e anche i pagamenti (circa 3 milioni) dei 5 mesi di Inps e dei 4 di Irpef del 2023 (quelli che avevano portato al -5). Per questi ultimi con il Tribunale era stata concordata la scadenza al 30 giugno, data stabilita anche per i famosi 757 mila euro del piano di ristrutturazione, garantiti da fideiussione ma (pare) non pagati in attesa del 30.