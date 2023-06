Ore di tensione in, c'è grande incertezza sulle squadre che prenderanno parte al campionato 2023/24. I playoff di Serie C hanno decretato che, insieme a, sia ila salire di categoria, in virtù della doppia vittoria in finale contro il Foggia. Tuttavia,, due casi che spalancano la porta all'eventualità: chi può ancora sognare la B?- Seguendo i criteri fissati dalla FIGC nella riunione del 30 maggio scorso, le società che avrebbero diritto a essere riammesse per prime sono quelle che sono retrocesse nel campionato di Serie B in questa stagione. Dunque, in ordine:. La società di Cellino ha già presentato tutta la documentazione per procedere alla riammissione, ma anche gli umbri mantengono vive le speranze. Solo nel caso in cui nessuna di queste quattro squadre riuscisse ad iscriversi al campionato cadetto, si potrebbe procedere con i ripescaggi, o come definiti dalla FIGC "integrazione di organico". Verrebbe stilata una graduatoria in base ai risultati dell’ultimo campionato di Serie C (che peserebbero per il 50%, con i maggiori punti per la finalista dei playoff sconfitta e poi a scendere), tradizione sportiva (che peserebbe per il 25% in base ai risultati storici del club) e infine numero medio di spettatori allo stadio nelle ultime cinque stagioni (che peserebbe per il 25%).