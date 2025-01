AFP/Getty Images

Capello: "Juventus, perché Vlahovic non è entrato prima?"

Gianluca Minchiotti

7 minuti fa



Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, nonché ex CT di Inghilterra e Russia, e attuale commentatore in tv, dai microfono di Sky parla della Juventus di Thiago Motta, reduce dallo 0-0 contro il Bruges: "Tanto possesso palla e poi zero tiri in porta con un tentativo soltanto. Nel primo tempo i dati erano questi, ma nel secondo hanno cercato di fare di più con due occasioni. La Juve cerca di entrare con la palla al piede".



Capello prosegue così, passando ad analizzare i problemi dell'attacco della Juventus: "Perché Vlahovic non è entrato prima? Non abbiamo capito questo, ma è una squadra che crossa poco. Deve trovare una soluzione, vedremo se Kolo Muani potrà dare di più".