Capello: "Vlahovic ricorda Trezeguet, Koopmeiners come Raùl. Leao vs Conceiçao, Pulisic vs Yildiz, ecco chi scelgo"

nella lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, nella quale si è soffermato su diversi temi e diversi protagonisti della formazione bianconera allenata da Thiago Motta. Che alla ripresa della Serie A sarà attesa da un altro test molto delicato per verificare la sua capacità di rimanere nelle zone altissime della classifica: la sfida di San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca.Questa l'opinione di Capello sull'importanza della supersfida del prossimo 23 novembre: "E' ancora imbattuta eLa classifica davanti è corta. Potenzialmente, per rosa e esperienza, la favorita resta l'Inter. Thiago Motta ha la miglior difesa della Serie A e piano piano sta iniziando a trovare goal. A San Siro mi aspetto che la Juventus gestisca il possesso aspettando il momento giusto per sorprendere la difesa con Vlahovic o con gli inserimento di".A proposito del rendimento dell'ex Atalanta, Fabio Capello ne parla così a La Gazzetta dello Sport: ": lo juventino è più potente, lo spagnolo più goleador".Se Koopmeiners è la novità, non fa più rumore l'eterno dibattito sulla resa di, unico centravanti a disposizione attualmente della Juventus e oggetto del contendere anche per lo stesso popolo bianconero: ". Deve migliorare nel gioco con la squadra e i movimenti di Ibrahimovic sono come un manuale del grande attaccante. Vlahovic sarà una delle chiavi di Milan-Juventus", dice Fabio Capello.La discussione si sposta poi su alcuni testa a testa contro i talenti del Milan che potrebbero indirizzare in un senso o nell'altro il match di San Siro: "".Infine Fabio Capello, dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, si esprime sul possibile arrivo didal Paris Saint-Germain a gennaio, per colmare i vuoti lasciati dai gravi infortuni di Bremer e Cabal: "Nel PSG gioca poco, penso che sarebbe contento anche lui di tornare in Italia".