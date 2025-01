Capocannoniere, Retegui va in fuga con la doppietta di Como: staccati in quota Thuram e Kean, Lautaro resta lontano

AFP via Getty Images

Con la doppietta di Como, Mateova in fuga, a 16 centri, in vetta alla classifica marcatori della Serie A. Staccato Marcus, rimasto a secco nello 0-4 dell'Inter a Lecce e ancora fermo a 13 reti. Lo scatto dell'italo-argentino si vede anche nella lavagna dei bookmaker per il capocannoniere: il centravanti dell'Atalanta avanza a 1,50 su Betflag , rispetto al 2,25 della scorsa settimana. Paga dazio invece il francese dell'Inter, salito da 2,50 a 3,75. A bocca asciutta anche Moise Kean nell'ultima giornata di campionato.L'attaccante della Fiorentina resta sul podio dei favoriti, ma perde terreno da 5 a 7. Più indietro Ademola Lookman, a 10, mentre resta a 12 il capocannoniere in carica Lautaro Martinez, nonostante vada a segno da tre partite consecutive e sia salito a nove gol. Stessa quota e stesse reti anche per Romelu Lukaku, decisivo nel 2-1 del Napoli contro la Juventus.