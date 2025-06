Carlos Augusto: "Il passato è passato. L'Inter deve vincere"

Getty Images

Intervistato da Dazn, Carlos Augusto ha presentato la sfida di apertura del Mondiale per Club che vedrà i nerazzurri affrontare al Rose Bowl di Pasadena il Monterrey."Dobbiamo imparare da quello che abbiamo sbagliato nel passato. Però il passato è passato"."Stiamo bene, sappiamo che questo è un nuovo campionato""Ribadisco che adesso stiamo bene, siamo col nuovo staff e stiamo bene per affrontare una nuova competizione"."L'Inter deve sempre giocare per vincere e proveremo a farlo".

