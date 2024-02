Carnesecchi cambia agente: cosa succede sul mercato

è il futuro del calcio italiano. Uno dei migliori portieri in Serie A, forse il migliore in assoluto tra i giovani. Ne sono convinti in molti e lo sa anche l’Atalanta, consapevole che in estate per il classe 2000 potrebbe arrivare qualche offerta. Dall’Italia o dall’estero.- Carnesecchi sarà uno dei protagonisti de mercato, un ulteriore indizio arriva dall’imminente cambio di procura:che nella sua scuderia ha molti protagonisti del nostro campionato. Nell’elenco dei giocatori gestiti dall’agente romano c’è anche Juan Musso, che l’Atalanta ha preso per 20 milioni dall’Udinese nell’estate 2021. Difficile che un procuratore abbia due portieri nella stessa squadra perché uno dei due giocherebbe meno (come sta succedendo nell’Atalanta), per questo in estate uno tra Carnesecchi e Musso può lasciare l’Atalanta.- Sul primo c’è sempre puntato l’occhio vigile della, i bianconeri sono sempre attenti quando si parla di giovani italiani. Tra i pali c’è Szczesny ma ha un contratto fino al 2025 - così come Perin, altro giocatore gestito da Lucci - in programma non ci sono incontri per parlare di rinnovo e se dovesse arrivare un’offerta convincente potrebbe essere valutata. Occhio anche alla, che sta studiando alcuni portieri per la prossima stagione visto il probabile addio di Rui Patricio per fine contratto.- In estate giallorossi potrebbero andare anche su Musso, che avevano strappato all’Inter ma è improbabile che ora i nerazzurri ci riprovino.ma i discorsi non sono stati approfonditi. Non è escluso che per Musso possa arrivare anche qualcosa dall’estero, Inghilterra o Spagna.