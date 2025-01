Carpi-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Carpi-Milan Futuro in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Inizio di 2025 con una sola parola d'ordine in casa: risalire. I rossoneri, protagonisti in negativo nella prima metà della stagione, per la ventunesima giornata del Girone B di Serie C fanno visita ad uninvece in piena corsa per un piazzamento Playoff.La squadra di Bonera ha chiuso il vecchio anno con una sconfitta, mentre gli emiliani hanno pareggiato senza goal il derby col Rimini: biancorossi a 25 punti, Diavolo penultimo a quota 16.Tutto su Carpi-Milan Futuro: data, orario, formazioni, canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming.

CARPI-MILAN FUTURO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING* Partita: Carpi-Milan Futuro* Data: domenica 5 gennaio 2025* Orario: 17:30* Canale TV: Sky Sport (253)* Streaming: NOW, Sky GoPROBABILI FORMAZIONICARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Calanca; Figoli, Contiliano, Puletto; Cortesi; Saporetti, Gerbi. All. Serpini.MILAN FUTURO (3-4-2-1): Nava; Zukic, Minotti, Coubis; Fall, Hodzic, Stalmach, Bozzolan; Sia, Alesi; Longo. All. Bonera.DOVE VEDERE CARPI-MILAN FUTURO IN TVCarpi-Milan Futuro sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 253).

Carpi-Milan Futuro, in streaming, sarà visibile sia su NOW che su Sky Go.