Milan Futuro, sempre vivo lo spettro retrocessione: Zeroli non basta, Bonera traccia la via per il 2025

(attualmente in vetta con Pescara e Ternana a quota 41 punti): nel pomeriggio, i giovani ragazzi guidati da Daniele Bonera sono stati sconfitti per 2-1 a causa delle firme di Corbari e all’autogol di Zukic. A nulla è servita la rete del capitano Kevin Zeroli, subentrato a Hodzic nel corso della seconda frazione.- a +3 sul Legnago Salus e a pari merito con il Sestri Levante –La decima sconfitta in campionato nel Girone B (solo il Legnago ha perso più del Milan Futuro) assume connotati ancor meno confortanti se sommata al fatto che la squadra di Bonera è la quinta società per numero di reti subite.

. Bonera conferma la difesa a 3 a e piazza una mediana composta da Hodzic e Stalmach per dare maggiore copertura e solidità al pacchetto arretrato. Una soluzione che si permette copertura, ma che porta il Milan Futuro a non riuscire a costruire una trama di gioco interessante e che sia pericolosa per gli avversari in campo.

: il giovane classe 2008 è abbandonato a se stesso, gli esterni non trovano ritmo e il centrocampo fa fatica a dare respiro alla manovra rossonera. Se a questo si aggiunge anche un regalo ben infiocchettato da parte della retroguardia, ecco che il gioco è fatto: Bartesaghi sbaglia clamorosamente un passaggio, lasciando spazio e campo ai liguri di andare in contropiede. Cross basso e Zukic spedisce all’interno della propria porta.. Potrebbe essere la svolta della partita, invecesi lascia sorprendere da un colpo di testa di Corbari – lasciato colpevolmente da solo – e

. Lo stesso tecnico rossonero, in conferenza stampa, ha analizzato così la situazione: "Peccato per il risultato, dopo il pareggio ci è mancata intensità e voglia di ottenere un risultato positivo contro un avversario che gioca su seconde palle e con grande forza fisica.Credo che fare un bilancio non sia facile, per noi è tutto nuovo. C'è un dialogo quotidiano e non saprei definire ora gli sviluppi di ogni giocatore., ma senza addentrarsi nel discorso sapevamo sarebbe stato un percorso difficile e si sta confermando tale, non siamo sorpresi.."

: è fondamentale evitare la retrocessione in Serie D, visto l’investimento da 12 milioni di euro nel progetto seconda squadra impiegato dalla proprietà del club di Via Aldo Rossi.Appuntamento al 5 gennaio contro il Carpi.