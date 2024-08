Casertana-Juventus Next Gen: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

gettyimages

Tra gli anticipi del venerdì della seconda giornata del Girone C di Serie C, spiccaInizio di campionato di falchetti e bianconeri per entrambi senza vittorie ma di sicuro più positivo per la squadra di Iori, capace di acciuffare il pari a Latina al 98' dopo aver retto per gran parte del match in 10 contro 11. I ragazzi di Montero, invece, sono andati ko a Biella per mano dell'Audace Cerignola perdendo 4-3.Tutto su Casertana-Juve Next Gen: data e orario del match, le formazioni e dove poter vedere la partita in tv e streaming.

• Partita: Casertana-Juventus Next Gen• Data: venerdì 30 agosto 2024• Orario: 20:45• Canale TV: Sky Sport (252)• Streaming: NOW, Sky GoCasertana-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (252) e visibile in streaming su NOW e Sky Go.