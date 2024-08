19.00 - Catania scatenato: la squadra siciliana è pronta a tesserare cinque calciatori, per puntare alla promozione diretta. In arrivo il fantasista ex Vicenza Kaleb Jimenez, i due esterni ex Lecco Gabriel Lunetta e Davide Guglielmotti, l'attaccante ex Casertana Adriano Montalto e il centrocampista ex Triestina Alessandro Malomo.