Caso Acerbi-Juan Jesus: c'è una terza via. Cos'è l'articolo 39, i precedenti e cosa comporterebbe per il giocatore

I nodi del casovengono al pettine. Il calciatoreè stato accusato da quello deldi aver proferitodiretti al brasiliano durante la gara della scorsa domenica tra le due squadre. Raccolte le testimonianze dei due giocatori che hanno deposto le proprie dichiarazioni in video-chiamata, ribadendo le loro versioni opposte, letto il referto dell'arbitroe controllate le immagini girate in campo, la palla passa ora allae al capo procuratoreche deve inviare il materiale alGerardoSarà questi,a decidere seo meno il giocatore nerazzurro e stabilire nel caso la durata dellaNel colloquio, alla presenza di un avvocato e di, Acerbi avrebbe ammesso di aver pronunciato la parola, ma non in senso dispregiativo, come riporta il Corriere della Sera. Un punto cardine della sua difesa nell'inchiesta svolta dalla, resta di fatto una querelle in cui. Per la Giustizia Sportiva comunquema per incriminare un giocatore 'basta'Se fosse accertato l'insulto razzista, Acerbi sarebbe sanzionato con una, quello che dice: "Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00". La seconda via è quella che porta a una sua assoluzione:Ma ce n'è anche, una soluzione: se non venissero rilevate offese razziste,(lo stesso usato per la rissanel derby di Coppa Italia del 2021). In quel caso si potrebbe andareUna lunga squalifica potrebbe comportare per Acerbi ile metterebbe a rischio il suoI nerazzurri loe dovrebbero poi riconsiderare la sua posizione in rosa, nonostante, come riportato proprio da noi di calciomercato.com, il difensore avesse. Nulla è ancora deciso dunque sia in fatto diche dio meno all'Inter: sono giorni di attesa per Acerbi che, all'inizio della prossima settimana, avrà un quadro più chiaro di