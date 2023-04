Il casoocntinua a far discutere incon ilche resta inevitabilmente fermo nel ruolo dello spettatore interessato. Il rinnovo del suo contratto incon i rossoneri passa infatti anche dallaper aver rescisso unilateralmente e senza giusta causa il suo contratto coi biancoverdi per poi firmare con il Lille. Una questione che, però, sebbene nella giornata di ieri sembrasse avviata verso una positiva conclusione,Ieri Record ha rilanciato la notizia cheliberando di fatto Leao da questo peso. Oggi, tuttavia, O Jogo ha rilanciato la tesi difensiva dello Sporting che è pronto aSecondo i Leoes la sentenza del TAS di Losanna che condanno il club francese e il giocatore è infatti rimasta monca perchée sta aspettando che da Zurigo arrivi una risposta ufficiale. Proprio questo margine di manovrache nel vecchio contratto di Leao era proprio di 45 milioni di euro.Una novità, l'ennesima quando si parla di Leao, che tiene ilin una situazione di inevitabile limbo perché come vi abbiamo più volte raccontato, Rafael Leao con il prossimo contratto che firmerà, vuole liberarsi definitivamente di questo peso. Che sia rinnovo, o che sia addio,. Per questo la notizia che il Lille possa pagare per intero la sanzione ha reso ottimisti i rossoneri e per questo questa nuova notizia proveniente dal Portogallo può di nuovo incrinare queste certezza. Non è infatti un caso che il dsnel prepartita di Milan-Empoli abbia confermato che: "La multa è grande.Siamo fiduciosi che le parti in causa possano trovare una soluzione per permetterci il rinnovo in maniera più veloce".