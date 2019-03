Acque non troppo tranquille in casa, viste lein corso della Procura della Repubblica sui presunti tesseramenti irregolari di giovani calciatori nigeriani. Tra i ragazzi coinvolti, l'attaccante classe 1997, autore di 7 gol e 9 assist nel campionato di Serie B in corso. Proprio sul suo impiego ruota il ricorso contro lo Spezia presentato sabato scorso dal Livorno , che potrebbe comportare importanti penalizzazioni in classifica.Una voce forte e sicura da parte del club ligure è arrivata dal direttore generale, che questa mattina ha parlato di "massima tranquillità". Lo ha fatto in una conferenza stampa presso il centro d'allenamento della squadra.Queste le parole di Angelozzi quando gli è stato chiesto di Okereke: "Noi siamo tranquillissimi. Ad inizio anno facciamo sempre una verifica riguardante tutti i tesseramenti e non ci sono veramente problemi riguardanti David. Ovviamente ora penseranno i legali a rispondere al ricorso, ma ripeto:L'ex dirigente del Sassuolo ha poi aggiunto: "Noi come Spezia abbiamodi tutti quanti, sarebbe bello che anche gli altri si comportassero allo stesso modo, ma evidentemente il mondo non va così e bisogna prenderne atto. Io sono orgoglioso di far parte di una società che in 10 anni non ha accumulato debiti, unper tutto il panorama calcistico italiano". Nel frattempo, Okereke fra due settimane potrebbe avere una vetrina internazionale. La, infatti, sarà impegnata ilin una doppia sfida contro la Libia nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa d'Africa Under-23 2019 (competizione che si terrà a novembre e da cui scaturiranno le 3 Nazionali africane per i Giochi di Tokyo 2020).I rumors dicono che l'attaccante dello Spezia sarà tra i convocati. Nel qual caso,la trasferta di campionato contro il Benevento di sabato 16.Come affermato anche da Angelozzi oggi, questa convocazione non sarebbe troppo gradita dalla società spezzina, dato il momento delicato.Ma i problemi legati a Okereke, come ben sappiamo, potrebbero essere ben più grossi di una semplice partita mancata.