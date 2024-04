Caso Osimhen, l'avv. di De Laurentiis: 'Il Napoli non teme sanzioni. Operazione di Giuntoli, ma nessuno l'ha accusato'

Il caso Osimhen e le possibili plusvalenze fittizie con il Lille nell'operazione che è sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Roma, continua a far discutere anche grazie alla dichiarazione spontanea fatta nella giornata di ieri in Procura dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. L'avvocato del numero 1 della FilmAuro, Fabio Fulgeri, è stato intervistato da CalcioNapoli24 Live per chiarire i contorni dell'incontro avvenuto in Procura anche in sua presenza."Il presidente si è presentato su sua richiesta in Procura per essere ascoltato dai magistrati e spiegare la posizione della squadra. L'operazione è stata condotta in maniera corretta e le valutazione dei giocatori sono in norma in base alle oscillazioni di mercato".

I valori individuati nell'accordo che prevedeva anche l'acquisto di Osimhen non sono sindacabili e sono individuati tra le parti"."Non c'è una tempistica prestabilita dal codice, ora i magistrati valuteranno tutto in base anche alla difesa che sto preparando da consegnare. Non sono un esperto di diritto sportivo, ma i procedimenti sono gli stessi. Non ci sarà nessuna ripercursione dal punto di vista sportivo"."Il falso in bilancio è un reato penale ed è un vantaggio, ma in questo caso per il calcio Napoli non c'è stato nessun tipo di vantaggio e i conti sono in ordine da sempre. Non sono emersi elementi su accordi dolosi per favorire terzi, in questo caso il Lille. Anche in questo caso siamo tranquilli".

"Chiaro che la trattativa è stata curata da Giuntoli che era il direttore sportivo, ma è la società la parte interessata. Nessuno ha accusato Cristiano Giuntoli"