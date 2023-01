Wesleynon ha dubbi: la cattiva gestione del casoè da imputare alla società nerazzurra. L'ex Inter, grande protagonista del Triplete targato Mourinho, ha punto il dito verso il management meneghino. Della serie: qualcosa poteva essere fatto diversamente per evitare di arrivare ad una vera e propria rottura.- ha tuonato l'olandese, stamane protagonista in occasione dei sorteggi per la fase finale della Nations League ( l'Italia affronterà la Spagna ) -., soprattutto in questo momento. Bisogna gestire queste situazioni e tenerle sotto controllo. L'Inter ha un'ottima squadra, non sarà un problema. Deve esserci una persona adesso che dica: '".