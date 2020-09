Nuove intercettazioni scuotono il caso legato all'esame di italiano didi lingua per l'attaccante uruguaiano, necessaria per l'ottenimento della cittadinanza italiana e, di conseguenza, per il tesseramento per il club bianconero. A lanciare l'indiscrezione è l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, che sottolinea come orache, tramite la mediazione di un amico,. Nella serie di telefonate, si legge, i, per avere la certezza che Suarez passi dalle domande fino ai professori deputati a gestire il test. In una trattativa che avrebbe portato 'utilità' anche all'Università: come evidenzia il Corriere infatti, ". E per favorire la richiesta della legale,. Al candidato, inoltre, sarebbero state consegnate in anticipo le domande e sarebbe stato preparato dai docenti Stefania Spina e Lorenzo Rocca ( già protagonisti delle intercettazioni emerse nella giornata di ieri ), facendo imparare all'attaccante le risposte a memoria. A certificare le irregolarità dell'esame, ci sarebbe anche, che da tempo tenevano sotto osservazione l'ateneo.- La promessa dell'avvocatessa Turco a Olivieri in cambio dell'impegno nel fare tutto il necessario per far passare Suarez, conclude il Corriere,: questa 'utilità' per l'Università è stata contestata al Direttore Generale nell'informazione di garanzia, sarà lui a dover chiarire ogni passaggio del caso.