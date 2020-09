E' quanto accertato un'inchiesta della Gdf e della Procura di Perugia, con i militari delle Fiamme Gialle che stanno acquisendo documentazione nell'università del capoluogo umbro e notificando una serie di avvisi di garanzia. Secondo l'Ansa dalle indaginie i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova.Sono emerse anche diverse intercettazioni nel caso che ha visto protagonista Luis Suarez per la richiesta della cittadinanza italiana. A pubblicarle l'Adnkronos:“Metti tutti 3, tanto ho sentito la rettrice ieri, linea è quella”“È gatta da pelare, come si fa si fa male”“Quello non spiccica ‘na parola”“Gli ha fatto simulazione esame, fagli scegliere due immagini”“L’abbiamo instradato bene, sta memorizzando parte esame”“Mio timore giornalisti fanno 2 domande e quello va in crisi”“Ma non coniuga i verbi, parla all’infinito…”“Se lo bocciate ci fanno attentati”, “ma te pare che lo bocciamo!”“far passare due ore di lezione con uno così non è facile”.- ​Con un comunicato stampa, l'si difende dalle accuse di irregolarità nell'esame di italiano sostenuto da: "In relazione agli accertamenti in corso, l'Università per Stranieri di Perugia ribadisce la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l'esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez e confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso".