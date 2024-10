Caso ultras Inter e Milan: scorta armata per il pm Storari

AFP via Getty Images

. E' quanto è stato disposto stamane dalla Prefetturache ha ritenuto necessario che Storari, vista la delicatezza dell'indagine che sta coordinando sulle curve Nord e Sud di San Siro che coinvolge anche la criminalità organizzata, sia protetto. Lo riporta l'Ansa.L'altra titolare del fascicolo, Sara Ombra, anche lei della Dda, da tempo è sotto scorta per altre inchieste che riguardano le mafie.

La grande eco mediatica che l'inchiesta sul mondo ultras e in particolare su quello dicompletati lunedì 30 settembre dalle forze dell'ordine coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano continua a rimbombare e non accenna ad affievolirsi. Il lavoro svolto dai Pubblici Ministeri Paolo Storari e Sara Ombra ha convinto il Procuratore Capo Marcello Viola e il gip Santoro ad avviare i procedimenti contro gli uomini di spicco di Curva Nord e Curva Sud con disparate accuse di associazione a delinquere, violenza privata e non solo. Accuse pesanti che vanno ad inserirsi in un clima cittadino molto teso e che, inevitabilmente, potrebbe avere ripercussioni anche sugli stessi uomini di giustizia.

La decisione di assegnare la scorta a Storari è stata formalizzata durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, su raccomandazione del prefetto Claudio Sgaraglia, nonostante Storari abbia fatto sapere in via informale di non ritenere necessario un simile provvedimento. La scorta sarà affidata alla Guardia di Finanza.