Inchiesta ultras Inter e Milan: solo un arrestato risponde al gip e ammette

Prosegue l', indagine che ha azzerato i vertici della Curva Nord nerazzurra e della Curva Sud rossonera con 19 arresti complessivi tra carcere e domiciliari.Si sono conclusi oggi a Milano gli: come riferisce ANSA,- Questa mattina il gip Domenico Santoro si è recato a Opera per interrogare, il padre di, uno dei capi ultrà dell'Inter, Renato Bosetti e Giuseppe Caminiti. Quest'ultimo, come Bellocco legato alla 'ndrangheta, è accusato anche dell'omicidio del 1992 di Fausto Borgioli, uomo della banda di Francis Turatello.

I tre e altri due ai domiciliari, convocati a palazzo di giustizia, non hanno risposto alle domande, mentre Cristian Ferrario, ritenuto prestanome del leader ultrà nerazzurro Andrea Beretta e di Antonio Bellocco, ucciso da Beretta a coltellate un mese fa, ha invece chiarito senza negare le accuse.- Agli interrogatori, si legge, era presente il pm Paolo Storari che, suo malgrado, potrebbe avere la scorta come chiesto alla Prefettura dal procuratore Marcello Viola. Si è in attesa della decisione.