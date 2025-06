Il Milan sogna Modric: Tare ha già discusso internamente l'ingaggio a zero

E' questa l'ultima indiscrezione per il mercato del Diavolo, reduce da un'annata estremamente negativa e che con il nuovo duovuole dare una sterzata immediata.Qualche giorno fa il centrocampista croato, ormai 39enne, ha chiuso la sua leggendaria carriera al Real Madrid, di cui è diventato il calciatore più vincente nella storia, e sta valutando il prossimo passo per il futuro. Che potrebbe anche essere in Serie A.- Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul proprio profilo X,, un profilo di enorme esperienza e caratura internazionale per accompagnare il nuovo progetto di rilancio.

- Un sogno alimentato dall'ambizione di: il nuovo direttore sportivo del club rossonero, si legge,- Da parte sua Modric, che il prossimo 9 settembre compirà 40 anni (nato nel 1985),: vuole prendere questa decisione con calma, coinvolgendo anche la propria famiglia nella scelta del prossimo step.- Va ricordato inoltre che. Una suggestione al momento, in attesa di ulteriori novità nelle prossime ore.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui