Cassano esalta Arnautovic: "Un piccolo Ibrahimovic, batte 10-0 Vlahovic e Kean. E mi piace più di Thuram"

L'attaccante austriaco è stato il protagonista assoluto nell'ultima vittoria dell'Inter sul Cagliari in campionato, un goal e un assist al bacio per Lautaro Martinez, e ora si torna a discutere del suo futuro. Il suo contratto è in scadenza al termine della stagione, ma si ragiona sulla possibilità di prolungare la sua seconda esperienza in nerazzurro.In questo senso, Cassano si esprime favorevolmente e, intervenuto a "Viva el Futbol", parla così di Arnautovic.

- "Ti ricordi, Lele, quando dissi che Arnautovic era più forte di Kean, un giocatore fantastico? Ve lo ricordate? Ho sempre avuto un debole per questo ragazzo, c'è sempre qualcuno che mugugna, gli rompe i co***oni. Arnautovic è geniale, a me ricorda un Ibra più piccolo. Ha mostrato il 50% del suo talento. Ha dato una palla stratosferica a Lautaro, un goal clamoroso, di tecnica, potenza e qualità col piede sbagliato. Fa giocate geniali, se gli dai tanta fiducia è un giocatore veramente fantastico".- "Arnautovic batte 10-0 Vlahovic. Qualcuno potrà non essere d'accordo, se lui esprime il suo potenziale, a me piace più lui di Thuram. Da una vita proprio. L'ho visto anche quando giocava in Olanda, con l'Austria fa partite fantastiche, è un giocatore geniale. A me fa impazzire, anche io ho buttato il mio talento, lui ha reso al 50%".

- "Fisicamente è un animale: sa proteggere la palla, sa giocare da solo o in compagnia, calcia destro e sinistro, sa imbucare. Il goal ce l'ha nelle corde, la giocata per Lautaro l'ho vista fare solo a Ibra per uno così alto. La facevamo io, Totti, Del Piero, Zidane, Riquelme: quei 10 lì. L'han pagato 10 milioni, la stampa o qualcuno che mugugna si aspettava di più? Perfetto, allora Correa che l'han pagato 40 milioni, nessuno si aspettava niente? Taremi prende 6 milioni e vanno a vedere Arnautovic? Non scherziamo dai. Arnautovic ha 36 anni, è integro. Dieci-quindici partite ad alti livelli le può fare. Se tu mi dici: Arnautovic o Kean alla Fiorentina? Io do via Kean e prendo Arnautovic. Arnautovic può fare il titolare alla Juventus e al Milan, batte 10-0 anche Abraham che è un mezzo giocatore".

- "Arnautovic va rinnovato, assolutamente. Ha fatto goal importanti. Io farei plusvalenza con Taremi, via Correa e rinnovo Arnautovic tutta la vita. Giocare all'Inter non è per tutti, ci vogliono le palle. Può giocare in Italia dove vuole: non vedo una prima punta più forte di Arnautovic, può giocare dove vuole".