Inter, Lautaro regala la maglia al ristorante dei ragazzi con disabilità: un cliente era scappato senza pagare

: due ragazzi autistici che si occupano del servizio in sala e un ragazzo con la sindrome di down che fa il pasticcere.la cena. La notizia è arrivata anche all'attaccante argentino, che ha deciso di fare questo dono con tanto di dedica speciale, apprezzatissima da tutto lo staff del ristorante. Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini (in passato protagonista di un botta e risposta con l'ex attaccante spagnolo del Milan, Alvero Morata - LEGGI QUI) aveva denunciato l'accaduto sui social: "Al caro cliente che si è 'dimenticato' di pagare il conto, volevo dirti che i ragazzi del ristorante Din Don Dan ti stanno aspettando per saldare il tuo debito. Hai mangiato bene, tanto, hai bevuto e poi, dopo che i meravigliosi camerieri e gli chef di questo bellissimo ristorante dedicato all'inclusione ti hanno servito con il sorriso, hai preso e sei uscito di corsa senza pagare. Ti sei dimenticato? I ragazzi ti hanno anche rincorso e urlato dietro che c'era il conto da saldare, ma eri troppo di fretta e sei scappato, non sono riusciti a fermarti. Per fortuna ci siamo noi a farti tornare la memoria, grazie all'arma dei Carabinieri che nel frattempo è riuscita a rintracciarti e quindi ti farà sapere che ti aspettano al ristorante per saldare il conto, nella speranza che poi non ti dimenticherai più e non ci sia più nessuno che si dimentichi di saldare il conto, soprattutto in un ristorante così speciale".

