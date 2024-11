Cassano: “Frattesi meglio di Barella, così Inzaghi gli manca di rispetto”

AFP via Getty Images

Ancora, di nuovo. Antonio Cassano ha parlato ancora una volta senza peli sulla lingua, analizzando le ultime prestazioni dell’Inter e in particolare del centrocampo nerazzurro. Le attenzioni dell’ex giocatore si sono concentrate sul rendimento di. Chi mandare in panchina? Barella.- “Parto dal presupposto che fino al momento dell'espulsione del ragazzo dell'Empoli (Goglichidze, ndr), l'Inter non mi era piaciuta, era nel panico - ha detto alla trasmissione Viva el Futbol - Poi ha stappato il match e da lì non c'è stata partita. Io impazzisco per gente come; in Nazionale come nell'Inter: è il campo che dice queste cose. Insieme? Poi però devi togliere Mkhitaryan, senza dimenticare l'altro fenomeno Piotr Zielinski, che quando starà bene vedrete...".

- Cassano continua, interpretando le scelte di Inzaghi: “o. Ma è una mancanza di rispetto nei confronti del ragazzo: il campo parla, e dice che Frattesi deve giocare più di Barella. Perché Barella non è più quello di tre anni fa però gioca sempre, mentre Frattesi non viene mai preso in considerazione nelle partite che contano?".

- In questa stagione Frattwsi ha giocato 13 partite tra campionato e Champions League ma meno della metà da titolare:, più un assist sempre in Serie A. Ha una media minuti giocati inferiore a un tempo, ma ha già fatto un gol all’Udinese - decisivo per la vittoria - e una doppietta da ex all’Empoli nel 3-0 finale.