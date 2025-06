Cassano: "Inzaghi andrà in Arabia. Non ti può andare bene sempre come con Barcellona e Bayern. Inter su Fabregas ma c'è un ma..."

Antonioha parlato dellapersa per 5 a 0contro il. L’ex giocatore, ora opinionista a Viva el Futbol, ha criticato l’operato dell’allenatore nerazzurro, Simone, e previsto il prossimo addio al club per cui ha anche giocato. Questa la sua analisi."Il problema è che se cambi allenatore, devi capire che allenatore vai a prendere.La questione allenatore è da affrontare, probabilmente. Secondo me va, ma chi prendi? Chi sarà il sostituto? L'unico che mi viene in mente è, ma fa un

"Poteva essere una gioia, invecePersonalità, qualità di gioco, idee.E bisogna considerare che loro non avevano la squadra più grande della loro storia. L'allenatore ha inculcato l'idea di giocarsi la partita uomo a uomo, Dembelé penso sia andato 70 volte a fare pressing sul portiere togliendo l'opportunità ai nerazzurri di ripartire da dietro.

"L'Inter è molto ''. Non ha giocatori da uno contro uno. Basta vedere dall'altra parte cos'hanno fattoquando è entrato,L'Inter fa questo gioco, per qualcuno gioca bene, per qualcun altro male, ma è molto. Doué li ha devastati, Kvara ha fatto anche il terzino. È stata un'esibizione.che ti portano a rimediare batoste. Sarà dura rialzarsi, capire da chi ripartire, sarà durissima, ti rimane nella mente come io mi sono portato dietro per tanto tempo il 4-0 dalla Spagna".