Cassano: "Mi piacerebbe Fabregas all'Inter, segnatevelo"

AFP via Getty Images

Nel consueto appuntamento di Viva el Futbol, fra i vari temi affrontati, Antonio Cassano parla anche di, allenatore del Como che nella 26esima giornata diha sconfitto il Napoli di Antonio Conte.per i prossimi mesi. Cesc va sulle orme di De Zerbi, Xabi Alonso, è madre natura che l’ha baciato prima come calciatore e poi come allenatore", riporta passioneinter.com.E poi, come riferisce FcInter1908.it: "".

A seguire, ecco l'analisi del match vinto dai nerazzurri contro il Genoa: "L’Inter non ha dribbling, non ha la giocata alla Sanchez. Se non stanno bene fisicamente, l’Inter è così… A me Barella non piace, ma è stato il migliore col Genoa. Gli altri hanno fatto una grande fatica tutti. Senza quella deviazione di Masini, la partita non la portano a casa. I 3 punti sono stati fondamentali per i nerazzurri, l'Inter ora è la favorita e se vince a Napoli taglia fuori loro dalla corsa scudetto".