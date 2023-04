Non si è fatta attendere troppo la nuova risposta di Antonioa Josè. Il tecnico della Roma aveva attaccato l'ex giocatore di Roma, Real Madrid e Inter per le critiche ricevute in diretta, tirando fuori un vecchio episodio con Markorisalente ai tempi dell'Inter. Cassano ha deciso di rispondere tramite un video pubblicato nelle sue Stories di Instagram, con parole che vi riportiamo di seguito:"Tanti mi stanno scrivendo per quanto riguarda le parole di Mourinho, che poi arrivano i Livaja della situazione e poi diventa dura. Con Livaja ho litigato, ci siamo detti di tutto e di più e dopo due giorni era già tutto finito e si è andato avanti, amici come prima. Mia madre mi ha insegnato di non aver paura di niente e di nessuno e di affrontare tutto e tutti. Nella mia vita privata ho discusso e litigato con 30mila persone…. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno, lo dico a te e ai naviganti. Ciao Mourinho…”.