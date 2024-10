Catania-Latina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

a caccia del Benevento. Gli etnei, nell'undicesima giornata del Girone C di Serie C, attendono la visita di unreduce dall'esonero di Pasquale Padalino e in fondo alla classifica dopo ben 4 sconfitte consecutive costate la panchina all'ex difensore del Foggia.La squadra di Toscano gode invece di ottima salute, con 5 gare senza perdere di cui 3 vinte e 2 pareggiate, che hanno consentito ai rossoazzurri di lanciare il guanto di sfida ai sanniti.Di seguito tutte le info su Catania-Latina: data e orario del match, formazioni, copertura tv e dove poterlo vedere in streaming.

Catania-Latina sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (256).Catania-Latina potrete vederla anche in streaming su NOW e Sky Go.