Foggia-Catania, l'incasso sarà devoluto alle famiglie coinvolte nell'incidente stradale

Nella prossima giornata di Serie C. I rossazzurri cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Monopoli, Casertana e Team Altamura: domenica 20 alle ore 15 la squadra di Toscana giocherà in casa dei rossoneri che hanno perso tre delle ultime cinque partite conquistando quattro punti nell'ultimo mese. Il Catania proverà a superare Cerignola e Benevento salendo al primo posto, i padroni di casa sono a -4 dalla zona playoff.- L'intero incasso dei tagliandi venduti per Foggia-Catania, al netto dei costi, verrà devoluto alle famiglie coinvolte nel tragico incidente stradale occorso al rientro dalla gara Potenza-Foggia del 13 ottobre scorso.

- Tre morti e sette feriti, di cui due gravi. È il tragico: Gaetano Gentile, 21 anni, Samuele Del Grande, 13 anni e Michele Biccari, 17 anni, che avevano seguito allo stadio la partita Potenza-Foggia, ed erano a bordo di un minivan che si è scontrato frontalmente con un’altra vettura.- Sono in corso indagini da parte della Procura di Potenza per stabilire la dinamica dell’incidente, dove è rimasto coinvolto anche un autobus su cui viaggiavano altri tifosi foggiani.nella quale viaggiavano i tre tifosi del Foggia. Si tratta del padre di una delle tre vittime, sui cui cadaveri è stata disposta l’autopsia.