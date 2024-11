Catania-Messina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Derby siciliano che sa di crocevia, quello valido per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C, traSe i rossoazzurri, fermati sul pari dalla Turris e a secco di vittorie da 3 turni, hanno rallentato la propria rincorsa alla vetta della classifica senza riuscire a riscattare il ko interno col Latina, la squadra di Modica è caduta in casa per mano della Cavese restando nel tunnel di una crisi che l'ha vista vincere soltanto una partita in questo campionato.Di seguito, tutto ciò che c'è da sapere su Catania-Messina: le formazioni, data e orario del derby e dove vederlo in tv e streaming.

Catania-Messina andrà in onda in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport (257), nonché in chiaro - in Sicilia - su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre).Catania-Messina, in diretta streaming, sarà invece visibile sia su NOW che utilizzando Sky Go.