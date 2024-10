, dove l’Italia calcistica e il mondo ultras avevano pianto”.Sono le dichiarazioni di, allenatore del Foggia, a proposito della scelta di far giocare la sfida contro gli etnei, a seguito del lutto che aveva colpito la tifoseria del club pugliese: tre giovanissimi tifosi del Foggia, infatti, avevano perso la vita durante un incidente stradale, mentre ritornavano dalla trasferta di Potenza.

Qualche settimana prima era stata rinviata una partita, Carpi-Milan Futuro, perché due ragazzini del Milan erano andati in Nazionale. Qui con una tragedia, con tre morti e due ragazzi che stanno combattendo con la morte, si fa giocare una partita e addirittura non vien fatto fare il minuto di raccoglimento su tutti i campi, ma della Lega Pro, qualcosa di vergognoso. Per noi è stata una settimana che non auguro a nessuno. Devo ringraziare i ragazzi perché hanno fatto una partita meravigliosa e non era facile, ma non è solo quella partita. È qualcosa che ci accompagnerà per tutto l’anno”.