La lunga lista di club italiani guidati da capitali statunitensi potrebbe presto aggiornarsi. Dopo la famiglia Platek, proprietaria dello Spezia, ecco imprenditore siculo-americano Antonio Cauzo. E’ di ieri, infatti, Palermo. Con la preventivata uscita di scena del socio di minoranza Tony Di Piazza, che dal prossimo 1° luglio darà l’addio al club rosanero, la società siciliana va incontro a un nuovo futuro. L’attuale azionista di maggioranza, Dario Mirri, si è dichiarato disponibile a valutare eventuali compagni d’avventura che sostituiscano Di Piazza al suo fianco ma si è detto anche aperto alla possibilità di cedere totalmente la società. . E’ di ieri, infatti, la notizia, rivelata in anteprima da noi di Calciomercato.com, dell’interesse di Cauzo per la proprietà delCon la preventivata uscita di scena del socio di minoranza Tony Di Piazza, che dal prossimo 1° luglio darà l’addio al club rosanero, la società siciliana va incontro a un nuovo futuro.

Un’eventualità, quest’ultima, che troverebbe pronto Cauzo, come dimostra la mail esplorativa inviata ieri dai suoi legali a Mirri.Nato a Catania 35 anni fa, Cauzo dal 2007 si è stabilito in Florida dove come tanti nostri connazionali non solo ha inseguito il classico sogno americano ma parrebbe anche averlo raggiunto. Come spiega in esclusiva ai nostri microfoni: “Quando arrivai a Miami 15 anni fa avevo in tasca appena 600 dollari e non parlavo una parola di inglese. Cominciai a guadagnarmi da vivere facendo il cameriere e mettendo da parte più soldi possibili.lì e da un paio diCon il tempo io e lei abbiamo sviluppato diversi business, diversificando i nostri campi d’azione, dall’immobiliarismo all’automotive, passando per la ristorazione e lo sport”., fin da quando ero un bambino. E, a lottare contro le grandi del Nord come Juve, Milan e Inter,Così quando ho saputo della possibilità di diventarne azionista o proprietario non ci ho pensato molto. Mi sono consultato con i miei collaboratori e abbiamo deciso di uscire allo scoperto, mostrando come”.”Vero che tra i due capoluoghi c’è una rivalità storica ma io. E infatti sogno di rivedere al più presto non solo il Palermo ma anche le altre squadre della nostra isola presenti e protagoniste nella categoria che meritano di occupare. Magari rivivendo i fasti di una quindicina di anni fa quando le siciliane in A erano addirittura tre. E poi se Tacopina, che ha appena preso il Catania, ha origini palermitane io potrei riequilibrare i giusti rapporti...”.“Innanzitutto molti di questi hanno origini italiane e pertanto hanno il calcio nel sangue. Qui negli Usa però il soccer, per quanto in crescita, non ha certo l’appeal della Serie A, per cui acquistare una società italiana è un sogno che molti, come me, coltivano fin da bambini. E poi c’è da considerare il momento contingente. Il coronavirus sta creando una grave crisi mondiale anche a livello economico, comportando grandi svalutazioni. Ciò non significa che il mercato sia fermo. Anzi. E’ proprio questo il momento giusto in cui chi vuole investire può farlo spendendo meno rispetto ad un periodo di stabilità”.“Di recente assieme ad altri investitori italiani e statunitensi. Si tratta di una struttura che ricalca in pieno i modelli europei di formazione, crescita e valorizzazione di giovani calciatori. Una cosa semi-inedita da queste parti. Forse solo a Dallas e in California ci sono strutture simili alla nostra in tutti gli USA. L’obiettivo dell’accademia è quello di sviluppare al massimo una disciplina in grande ascesa come il soccer che tuttavia viene troppo spesso gestita in maniera quasi dilettantistica, anche ad alti livelli, tralasciando aspetti fondamentali nel miglioramento di un giocatore. Da questa struttura contiamo nel giro di pochi anni di far uscire i talenti futuri del calcio americano e magari di portarne diversi proprio a Palermo”.“Certo, anche se la cosa ovviamente non sarà così semplice. Innanzitutto aspettiamo un riscontro da parte di Mirri e poi, in caso di risposta positiva, si dovrà procedere a tutte le necessarie incombenze del caso, a cominciare dall’analisi dei conti societari. Ma queste sono cose da commercialisti.