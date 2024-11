Cavese-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il caos delcontinua. Le dimissioni di Capuano hanno reso ancor più complicata una stagione proseguita col ko interno rimediato contro l'Audace Cerignola, che ha fatto sprofondare i rossoneri in piena zona Playout.I pugliesi, in attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore e nel frattempo guidati in panchina da Zangla, nella tredicesima giornata del Girone C di Serie C fanno visita a una(a 14 punti) rinfrancata dal blitz di Messina che ha fatto partire col piede giusto la nuova avventura di Maiuri (sostituto dell'esonerato Di Napoli).Tutto su Cavese-Foggia: data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming del match.

* Partita: Cavese-Foggia* Data: lunedì 4 novembre 2024* Orario: 20:30* Canale TV: Sky Sport (254)* Streaming: NOW, Sky Go

Cavese-Foggia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 254).Cavese-Foggia sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e su Sky Go.